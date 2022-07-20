الأحساء 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء , بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للسياحة المهندس مشاري الجبر، وأعضاء مجلس الإدارة .واستمع سموه لشرح عن المشاريع المستقبلية للشركة، وعن تطوير مشروع جبل القارة ومشروع منتزه الشيباني ومبادرات الشركة لتفعيل الدور السياحي في المحافظة، مؤكداً أن محافظة الأحساء تحتوي على جميع المقومات السياحية والتنموية.فيما ثمن المهندس الجبر دعم سمو محافظ الأحساء لتنمية السياحة بالمحافظة.// انتهى //15:01ت م0093