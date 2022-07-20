الأحساء 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه اليوم، الطالب هادي العيثان الحاصل على الميدالية الفضية على مستوى العالم في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 والمقام في النرويج ضمن المنتخب السعودي للرياضيات، والطالب محمد السعيد الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين، بحضور والدي الطالبين.وحقق المنتخب المشارك 6 ميداليات متقدما بـ 16 مركزا عن العام الماضي ورافعا رصيده إلى 48 ميدالية ولأول مرة المملكة تحصد 6 ميداليات في أولمبياد الرياضيات الدولي.وأكد سموه أن ما حققه طلاب وطالبات المملكة في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 وما سبقها من مسابقات إنما هو انعكاس للدعم والتحفيز غير المسبوقين لأبناء الوطن من القيادة الحكيمة - رعاها الله -، الذين اعتلوا منصات التتويج العالمي في ميادين العلم والمعرفة والابتكار.فيما نوه مدير تعليم بالأحساء بتشجيع سموه وتحفيزه لطلاب وطالبات المحافظة لمواصلة الإبداع في المجالات كافة.// انتهى //15:15ت م0094