الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسنظم برنامج التواصل مع علماء اليمن اليوم، ندوة بعنوان "يوم الغدير الاستغلال الحوثي والموقف الشرعي"، بهدف التحذير من خطورة الأفكار الحوثية الإرهابية الدخيلة على المجتمع اليمني وعلى المنطقة، لتحصينه وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التصدي لها ورفضها ومواجهتها.وفي الندوة فنّد العلماء مزاعم الحوثيين، فيما يسمى يوم الغدير، التي يستغلها الحوثيون في تحشيد مزيد من الأتباع وتسميم أفكارهم لقتال اليمنيين، وتجذير الأفكار التي تسيء إلى الصحابة وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الأمة الإسلامية.وقدمت في الندوة أوراق ومداخلات كشفت الإساءة الحوثية لرسول الله وللصحابة الكرام وللإسلام بفكرة الولاية المزعومة.وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن في التوعية من خطورة الحوثيين وفكرهم الإرهابي الإيراني، وتعزيز الصمود والاصطفاف الوطني من أجل استعادة كل المناطق اليمنية من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.// انتهى //15:22ت م0095