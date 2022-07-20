المنامة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,846.47نقطة بارتفاع قدره 13.34 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 663.01 نقطة بانخفاض قدره 0.57 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7 ملايين و222 ألفاً و390 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و163 ألفاً و205 دنانير بحرينية نفذت من خلال 64 صفقة.// انتهى //15:31ت م0097