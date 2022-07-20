الأحساء 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى، والأمين العام للغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك.وجرى خلال الاستقبال بحث النسخة القادمة لمنتدى الأحساء للاستثمار وتنظيمه وفق رؤية جديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م .وأكد سمو محافظ الأحساء أهمية المنتدى في إلقاء الضوء على مقومات المحافظة، وإيجاد فرص استثمارية حيوية في مختلف المجالات السياحية والزراعية والصناعية، بما يعزز التنويع الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة.من جانبه، أوضح الموسى أن تفاعل الشركاء وتعاونهم في إنجاح المنتدى سيسهم في إبراز مكانة الأحساء اقتصاديًا ويعزز وتيرة نمو المشاريع فيها، منوهًا بحرص واهتمام سمو محافظ الأحساء على إنجاح الدورة الجديدة للمنتدى، وإبراز المحافظة ومميزاتها لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.// انتهى //15:33ت م0098