حجة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ1.100 مستفيد خلال شهر يونيو 2022م.واستقبلت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 67 مريضاً، وعيادة الطوارئ 251 مستفيداً، وعيادة الباطنية 172 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 40 حالة، كما صُرِفت الأدوية لـ550 مستفيداً، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 20 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 20 شخصاً.وفي الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 190 مريضاً، كما نُفِّذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //16:04ت م0105