المدنية المنورة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واستواصل جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، حيث تم دعم منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتسهيل إنهاء إجراءات المغادرة.// انتهى //16:09ت م0106