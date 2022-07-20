الدمام 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يوسف بن عبدالله البنيان.وأشاد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بالتطور الكبير الذي تشهده الشركة بدعم القيادة الحكيمة - حفظها الله - ، منوهاً بدور شركة سابك في استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة من شباب وفتيات الوطن وتمكينهم ليساهموا في دعم الاقتصاد والحرص على توطين التقنيات والخبرات والمعارف في مجال الصناعات التحويلية.من جهته رفع البنيان شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمام ومتابعة سموه لأعمال الشركة وبرامجها في المنطقة.// انتهى //16:44ت م0112