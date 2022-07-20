بريدة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التقرير السنوي الوطني للنخيل والتمور لعام 2021م .جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم ، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران , حيث نوه سموه بالدور الذي يقوم به المركز الوطني للنخيل والتمور ، لخلق منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية والمعرفية وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية محليا وعالمياً .وقال " إن قطاع النخيل والتمور شهد حراكا كبيرا بفضل دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - من خلال المبادرات التي أطلقها المركز التي أسهمت في رفع جودة منتج التمور السعودية و التـي تعد نقلـة نوعية ساهمت بارتفاع قيمة صادرات التمور بنسبة31% مقارنة بالعام 2020م ".واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور ، عن ما تحقق للمركز من إنجازات استثنائية وأرقام قياسية في قطاع النخيل والتمور لعام 2021م ، والمشاركات المحلية والإقليمية للمركز بالإضافة إلى الحملات الترويجية للتمور ، مبينا أن الأرقام أظهرت بأن إجمالي قيمة صادرات المملكة من التمور بلغ مليارا و 200 مليون ريال ، تمثل 317 ألف طن من التمور خلال العام الماضي ، كما حققت المملكة أعلى معدل نمو سنوي في العالم لصادرات التمور خلال الخمسة أعوام الماضية .// انتهى //16:45ت م0113