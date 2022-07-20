الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأغلقت جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم، باب الترشيحات في دورتها الأولى، بعد اكتمال مرحلة استقبال الترشيحات، بمشاركة 1092 مستخدمًا من أكثر من 35 دولة حول العالم.وأوضح المجمع أن إحصائيات الزائرين للموقع الشبكي للجائزة بلغت ما يقارب 91790 زائرًا، وعدد المترشحين للجائزة من الأفراد 201، ومن المؤسسات 192 في الفروع الأربعة، مبيناً أن الجائزة تستهدف رفع مكانة اللغة العربيّة، وتقدير جهود العاملين في خدمتها، وتشجيعهم على النهوض بها، إضافةً إلى تعزيز الانتماء إلى الهوية العربية، والمحافظة على سلامة اللغة العربية والاعتناء بها، وتطوير طرق استخدامها، وكذلك تكريم المتميزين والاحتفاء بمنجزاتهم العلمية في مجالات اللغة العربية على المستويين المحلي والعالمي.يذكر أن انطلاق جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تحظى بمتابعة من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة ورئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، امتدادًا لإسهام المجمع في المحافظة على سلامة اللغة العربية، وإيجاد البيئة الملائمة لتطوير اللغة العربية وترسيخها، وتشجيع العلماء والباحثين والمختصين والمعنيين على تقديم حصيلة جهودهم وإنجازاتهم في خدمة اللغة العربية ونشرها.// انتهى //16:45ت م0114