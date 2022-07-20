الباحة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين .واطلع سموه خلال اللقاء على خطط الجامعة، وأهم الأهداف والبرامج التوعوية والتثقيفية والتعليمية والمشاركات التي تقدمها الجامعة خلال مهرجان العسل الدولي وفعاليات صيف الباحة، مشيداً بجهود الجامعة الملموسة في هذا المجال .من جانبه ثمن الدكتور الحسين اهتمام سموه بالمسار الأكاديمي والميداني للجامعة , مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تحقيق التطلعات المنشودة.// انتهى //16:49ت م0115