الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واستنظّم هيئة الأزياء غداً، لقاءً مفتوحاً مع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الأزياء؛ لحصر الاحتياجات والتحديات التي تواجههم في القطاع، ومناقشة الحلول المقترحة من قبلهم لمواجهة هذه التحديات، وتطوير القطاع ليحقق أهدافه ويضمن استدامته.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظّمها الهيئة في إطار تنويع القنوات الاتصالية مع مختلف المهتمين والعاملين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، حيث دعت الهيئة المهتمين للمشاركة في اللقاء لمناقشة احتياجاتهم كافة، وذلك ضمن مستهدفات هيئة الأزياء في تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه العاملين والمهتمين بقطاع الأزياء في المملكة.// انتهى //17:45ت م0119