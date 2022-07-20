القاهرة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 4.1 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 615.6 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 2.1 مليار جنيه.وأغلق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على ارتفاعٍ نسبته 0.88% ليبلغ مستوى 9112 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.59% مسجلاً 1756 نقطة. وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.79% لينهي التعاملات عند مستوى 2580 نقطة.// انتهى //18:03ت م0120