الجزائر 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، بالعاصمة الجزائر، بوزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة الكويتي جمال هاضل الجلاوي.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول واقع وآفاق تطوير العلاقات الجزائرية-الكويتية في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون القانوني والقضائي، وفي مجال تعزيز النزاهة والشفافية.// انتهى //18:04ت م0121