الجزائر 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 393 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات منفصلة بعدد من مدن البلاد.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن وحداتها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وجانت وتندوف أوقفت 71 مهربًا، وصُودِر منهم 8 مربكات و31 مولدًا كهربائيًا و15 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب وكمية كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.وأضاف البيان أن وحدات من حرس الحدود البحري أوقفوا 322 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 76 كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.وأشار البيان من جانب آخر إلى القبض على عنصرَيْ دعم للجماعات الإرهابية، وتدمير 6 مخابئ للإرهابيين، و5 قنابل تقليدية الصنع ببومرداس.// انتهى //18:04ت م0122