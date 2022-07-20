الجزائر 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واستسلم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون رسالة من صاحب السموِّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتضمن أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.سلم الرسالة السفير القطري لدى الجزائر عبدالعزيز علي النعمة، خلال استقبال الرئيس تبون له بالعاصمة الجزائرية.وقال السفير القطري في تصريح عقب اللقاء: إن الرئيس تبون أكد أهمية تطوير العلاقات بين البلدين للوصول بها إلى أعلى المستويات وفق الرؤى المشتركة لقائدي البلدين.من جهة أخرى، ثمن الدبلوماسي القطري الجهود الحثيثة الرامية لاستضافة القمة العربية في نوفمبر القادم بالجزائر، مؤكدًا حرص دولة قطر على إنجاح هذه القمة.// انتهى //18:04ت م0124