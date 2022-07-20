الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم، سفير جمهورية أوغندا لدى المملكة إسحاق بيروما سبيوليم.وبُحِثت خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمشروعات الإنمائية القائمة والمقدمة من حكومة المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة بجمهورية أوغندا، بالإضافة إلى مناقشة سير أعمال المشاريع التنموية في القطاع الصحي.وأشاد السفير الأوغندي بجهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، مثمناً جهود الصندوق في تمويل المشاريع والبرامج التنموية على مدى عقود في مختلف القطاعات الإنمائية في أوغندا.يذكر أن عدد المشاريع التي مولها الصندوق السعودي للتنمية في جمهورية أوغندا بلغ (7) مشاريع في عدة قطاعات، منها: الصحة والكهرباء والزراعة والمياه.// انتهى //18:12ت م0125