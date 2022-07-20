المدنية المنورة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسيشهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, تواصل حركة مغادرة حجاج بيت الله الحرام لأوطانهم, بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج وزيارة مسجد الرسول –صلى الله عليه وسلم- والصلاة فيه.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" حركة المغادرة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج, لتقديم أفضل الخدمات وجميع سُبل الرعاية والعناية لضيوف الرحمن أثناء إنهاء إجراءات سفرهم.// انتهى //18:12ت م0126