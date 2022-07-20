المنامة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من قوات الشرطة الاتحادية في محافظة صلاح الدين شمال العراق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، معبّرة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب العراقي الشقيق ولأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع حكومة العراق في حربها ضد الإرهاب، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، مجددة دعوتها إلى تكثيف الجهود الدولية وتضافرها من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتجفيف منابعها المالية والفكرية.// انتهى //18:22ت م0127