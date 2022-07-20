الخرطوم 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسانعقدت بديوان وزارة الخارجية السودانية اليوم، مباحثات سياسية في إطار الحوار بين السودان والاتحاد الأوروبي، حيث ترأس الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج، بينما شارك من الجانب الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم وسفراء كل من إسبانيا وفرنسا والقائمين بأعمال سفارات السويد وألمانيا وإيطاليا.وتناولت الجلسة عملية استئناف الحوار السوداني الأوروبي بالشكل الذي يحقق ارتباطًا وثيقًا يفضي الى خلق تفاهمات مشتركة وبناءة تخدم مصالح السودان وتعزز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.من جانبه، ثمّن وكيل الخارجية إفادات البعثات الأوروبية بشأن حرصهم المستمر على مواصلة تقديم العون والمساعدات للسودان، وعلى إنجاح عملية الحوار السياسي عبر دعم الآلية الثلاثية، كما أعرب عن التقدير لجهود البعثات الأوروبية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف في إطار العودة السلسة إلى مسيرة الانتقال الديمقراطي والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.وأعرب عن أمل بلاده في أن يعزز الطرفان علاقات التعاون بينهما والانتقال بها إلى آفاق أرحب في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وجميع القطاعات الحيوية، لا سيما الزراعة والصناعة والتعدين.واتفق الطرفان على عقد جلسات للحوار لتعزيز علاقات التعاون بين السودان ودول الاتحاد الأوروبي.// انتهى //18:30ت م0128