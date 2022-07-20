جازان 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسرأَس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة المشرف على المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان اليوم، اجتماع اللجنة الإشرافية على المكتب، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.واطلع سموه على مشروع إستراتيجية المنطقة والخطة الشاملة لتطويرها وفق رؤى وأهداف ومؤشرات وُضِعت لتنفيذ المبادرات والمشاريع الإستراتيجية، بما يعظم الميز النسبية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.وأكد سموه خلال الاجتماع ما تتميز به منطقة جازان من ميز نسبية في مختلف المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية وغيرها؛ لتستدعي أهمية المواءمة الكاملة للحفاظ عليها ولرفع جودة الحياة وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وترجمة رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة -حفظهما الله- لتحقيق المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030.ونوه سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المنطقة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية –حفظهما الله- من اهتمام بكل ما يحقق نهضة تنموية شاملة للمنطقة كغيرها من مناطق المملكة، وكل ما يسهم في تطوير مناطق الجذب السياحي والاهتمام بثقافتها وطبيعتها التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي.// انتهى //18:30ت م0130