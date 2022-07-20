الكويت 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة العراقية في منطقة مطيبيجة الواقعة شرق محافظة صلاح الدين شمال العراق، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة.وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في العراق وتأييدهم في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم ومواجهة الإرهاب.وتقدمت الوزارة بتعازي دولة الكويت إلى حكومة وشعب الجمهورية العراقية وإلى أسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //18:30ت م0131