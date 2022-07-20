أبها 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واستغلب المنتخب السعودي تحت 20 عاماً على نظيره الموريتاني في افتتاح كأس العرب تحت 20 عاماً بنتيجة 2 - 0، في اللقاء الذي أقيم اليوم بمدينة أبها، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.وبدأ التسجيل للمنتخب السعودي اللاعب عبدالملك العييري في الدقيقة الخامسة، فيما أضاف زميله عبدالله رديف الهدف الثاني لصالح الأخضر في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.يذكر أن المنتخب السعودي الشاب هو حامل لقب البطولة، ويتطلع إلى حفاظه على اللقب، لا سيما بعد أن افتتح مشواره في هذه النسخة من البطولة بهذا الفوز، الذي سيمنحه حافزاً جيداً ومعنويات مرتفعة قبل خوض غمار الجولة الثانية المزمع أن يواجه فيها المنتخب العراقي الثلاثاء الموافق 26 من شهر يوليو الجاري.// انتهى //19:14ت م0139