عمّان 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة العراقية في منطقة مطيبيجة الواقعة شرق محافظة صلاح الدين شمال العراق، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة.وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، مُشدداً على وقوف بلاده المُطلق مع العراق، ومُعرباً عن أحرّ التعازي وصادق المواساة للحكومة والشعب العراقي ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //19:22ت م0141