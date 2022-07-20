مدريد 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأدت موجة الحر التي تضرب إسبانيا منذ عشرة أيام إلى وفاة أكثر من 500 شخص، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم، خلال رحلة إلى أراغون، المنطقة الشمالية من البلاد المتضررة من الحرائق.وقال رئيس الوزراء الإسباني في تصريح للصحفيين: "خلال موجة الحر، توفي أكثر من 500 شخص بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بحسب الإحصائيات".وأفاد: "أطلب من السكان توخي الحذر الشديد.. حالة الطوارئ المناخية أمر واقع".واجتاحت إسبانيا موجة حر تؤثر على معظم أجزاء غرب أوروبا أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق الأسبوع الماضي، وتسببت باندلاع عشرات حرائق الغابات.// انتهى //19:36ت م0142