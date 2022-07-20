الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسيبدأ المنتخب السعودي للإسكواش اليوم مشاركته في البطولة العربية الدولية للإسكواش للناشئين والناشئات التي تقام على ملاعب بالك هيلز في العاصمة المصرية القاهرة خلال المدة من 21 - 28 يوليو الجاري بمشاركة أكثر من 15 دولة.وأوضح رئيس البعثة خالد السعد أن الأخضر السعودي أقام معسكراً إعدادياً في جمهورية مصر العربية لمدة أسبوعين استعدادًا للبطولة، وشهد خوض اللاعبين العديد من المواجهات القوية مع نجوم اللعبة في مصر والعالم، متمنياً التوفيق للاعبي الأخضر في تحقيق نتائج إيجابية تليق بلعبة الإسكواش في السعودية.// انتهى //19:37ت م0143