الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأعلنت وزارة الرياضة اليوم، عن بدء طرح تذاكر بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل "نزال البحر الأحمر" بين بطل العالم الأوكراني "أولكسندر أوسيك"، وحامل اللقب السابق البريطاني "أنتوني جوشوا" المقرر إقامتها في 20 أغسطس المقبل، في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى جانب جولات أخرى تضم العديد من الملاكمين على هامش هذا النزال.وستكون تذاكر نزال البحر الأحمر متاحة عبر الموقع الإلكتروني: https://halayalla.com/sa-ar/tickets/rage-on-the-red-sea، وتبدأ أسعـارها من 375 ريالًا حسب الفئات المدرجة في الموقع.ويُعد "نزال البحر الأحمر" من أهم الأحداث الرياضية حول العالم التي ستقام على أرض المملكة، وهو امتداد للعديد من الأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة في السنوات الأخيرة، حيث تشهد هذه اللعبة نمواً ملموساً في شعبيتها، بارتفاع نسبة الممارسين لرياضة الملاكمة لـ 300%، إضافةً إلى زيادة عدد الصالات الخاصة بهذه اللعبة من 7 إلى 59 صالة.// انتهى //19:45ت م0145