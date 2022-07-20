الجبيل 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واستنظم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" فرع الجبيل غداً، معرض النوخذة الفني، وذلك في قرية وفندق الريم بمحافظة الجبيل، ويستمر لثلاثة أيام.ويُسلط المعرض الضوء على التراث البحري والموروث القديم لمدينة الجبيل ومنطقة الخليج العربي، من خلال اللوحات التشكيلية والمجسمات والمنحوتات الفنية، لنخبة من الفنانين والحرفيين من مختلف مناطق المملكة.ويهدف المعرض إلى دعم وإثراء الحركة التشكيلية، وتنمية الوعي الفني، وتأصيل العلاقات الفنية بين الفنانين من مختلف مناطق المملكة، وتبادل الخبرات وتحقيق التمكين المعرفي في المجال الفني، إضافةً إلى تحقيق الأثر الفني الفعال لجهود الجمعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، ويحقق توجهها نحو دعم وتنمية القطاع الفني والثقافي ورفع مستوى الإبداع للفن التشكيلي السعودي.// انتهى //19:46ت م0146