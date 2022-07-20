الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسانتزع المنتخب السعودي للشباب لكـرة اليـــد بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم «ألمانيا - اليونان 2023»، بعد تغلبه على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 28-32 ووصوله إلى النقطة الرابعة بعد ختام الجولة الثالثة من دور المجموعات في منافسات البطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب، والتي تقام منافساتها في العاصمة البحرينية «المنامة».وشهد الشوط الأول تكافؤًا وسجالاً متواصلًا بين المنتخبين اللذين يتنافسان على البطاقة المؤهلة لبطولة العالم، قبل أن ينتفض الأخضر عند منتصف الشوط ويتقدم لأول مرة بنتيجة (8 - 7)، ثم وسع الفارق في الدقيقة الثامنة عشرة (10 - 7)، ورغم محاولات المنتخب الكوري للعودة بالتعادل، إلا أن الأخضر الشاب استطاع أن ينهي الشـوط الأول متقدماً بفارق هدف وحيد (15 - 14).وبدأ الأخضــر الشوط الثاني مرتبكاً وتمكن منتخب كوريا من قلب النتيجة والتقدم بفارق 3 أهداف، قبل أن يدرك شباب أخضر اليد التعادل في الدقيقة 11 بنتيجة 20 - 20، في ظل تألق لاعبي الأخضــر "مرتجى خضراوي وسجاد الخضيمي وعلي المحسن" وسط دفاع قوي شتت الهجوم الكوري، لينتهي اللقاء بفارق أربعة أهداف للأخضر، وحصل لاعب الأخضر سجاد الخضمي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.وشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً ساند الأخضر الشاب في مملكة البحرين، بعد أن أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد تسيير حافلتين انطلقتا من المنطقة الشرقية إلى وجهتها صالة خليفة الرياضية بالمنامة.ويعد هذا التأهل إلى بطولة العالم للشباب هو الرابع تاريخياً، بعد أن تواجد في بطولات كأس العـالم ثلاث مرات خلال الأعوام (1979-1999-2017).من جانبه رفع رئيس مجلس إدارة الاتحـاد السعـودي لكرة اليد فاضل بن علي آل نمر، التهاني للقيادة الرشيدة، ولصاحب السمو الملكي الأميـر عبدالعزيز بن تركي الفيــصل وزير الرياضة، بمناسبة تأهل المنتخب السعـودي للشباب لكرة اليد إلى كأس العـالم "ألمانيا-اليونان 2023" والتأهل لنصف نهائي البطولة الآسيوية الـ 17 للمنتخبات الشباب، التي تقام في "البحرين" عقب فوز الأخضـر على المنتخب الكوري بنتيجة 32-28 في ختام منافسات دوري المجموعات اليوم الأربعاء.وبارك "آل نمر" للرياضيين في المملكة كافة، لاسيما محبي كرة اليـد، وللأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الأبطـال على ما قدموه من ملحمة كروية استطاعوا من خلالها إقصـاء حامل اللقب "كوريا" والتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ كرة اليد السعودية، كما أكد "آل نمر" أن العمل في لجنة المنتخبات كبيـر جداً، فبعد تأهل منتخب الرجال، تأهل اليوم منتخب الشباب، وينتظر منتخب الناشئين فرصة كبيـرة أيضاً للتأهل بعد أسبوعين من الآن من خلال البطولة الآسيـوية، مشيراً إلى أن الاتحاد السعودي لكرة اليد يلقى دعماً ومتابعة مستمرة من قبل سمو وزير الرياضة وسمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، عادّاً هذا الإنجـاز ثمرة تلك الجهود والمتابعة بعد توفيق الله.// انتهى //19:48ت م0147