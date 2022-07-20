الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية" بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75 .الدرهم الإماراتي 3.67 .الدينار البحريني 0.37 .الريال العماني 0.38 .الريال القطري 3.64 .الدينار الكويتي 0.30 .الجنيه المصري 18.95 .اليورو 0.97 .الجنيه الإسترليني 0.83 .اليوان الصيني 6.75 .وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:الذهب 1705.3 دولارًا أمريكيًا للأوقية.الفضة 18.765 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 847.6 دولارًا للأوقية.البلاديوم 1862.97 دولارًا للأوقية.وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:برنت 107.05 دولارات أمريكيًا.نايمكس خفيف 104.14 دولارات.نفط الغاز 1059 دولاراً.الغاز الطبيعي 7.422 دولارات.غاز البروبان 5462 دولارًا.// انتهى //19:58ت م0150