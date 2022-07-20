اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة (واس) الاقتصادية
الأربعاء 1443/12/21 هـ الموافق 2022/07/20 م واس
الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واس
أصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية" بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 18.95 .
اليورو 0.97 .
الجنيه الإسترليني 0.83 .
اليوان الصيني 6.75 .
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1705.3 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 18.765 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 847.6 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1862.97 دولارًا للأوقية.
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 107.05 دولارات أمريكيًا.
نايمكس خفيف 104.14 دولارات.
نفط الغاز 1059 دولاراً.
الغاز الطبيعي 7.422 دولارات.
غاز البروبان 5462 دولارًا.
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19:58ت م
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