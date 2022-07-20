جدة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمها الله -.وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".// انتهى //20:17ت م0151