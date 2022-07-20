جدة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمها الله - .وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة ـ رحمها الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".// انتهى //20:17ت م0152