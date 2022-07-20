الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأقر الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر برئاسة الدكتور ناصر الشمري المرحلة الثانية من برنامج إعداد المنتخب لعام 2022م، الذي تضمن تقييم نشاط اللاعبين وجهد كل لاعب وتصنيف اللاعبين إلى ثلاث فئات حددها واختار عناصرها الجهاز الفني بقيادة المدرب منصور الخنفري، حيث ضمت فئة المنتخب الأول للبلياردو 10 لاعبين، هم: "محمد العيد وجهاد السنان نادي مضر, عامر عسيري وأحمد آل جبار نادي ضمك, سعد الدريس نادي قرية العليا, محمد العتيبي وقاعد العتيبي نادي الشباب, يوسف الخليوي نادي الفتح، هشام السهو نادي القلعة، محمد الشايجي نادي الإتفاق".وضمت الفئة الثانية للمنتخب 11 لاعباً، هم: "سعود الشمري نادي الهلال، وعبدالكريم الرويلي نادي الشعلة، ومحمد قبولي نادي الزلفي، وسالم الخالدي نادي القادسية، وعثمان الزهراني نادي وج، وسلمان العنزي وعبد الله الدهام نادي القلعة، وثامر العتيبي نادي الوحدة، وتركي الثبيتي نادي الأهلي، وعمر الدوسري نادي الشباب، وأحمد زاهد نادي أحد"، إضافةً لللاعبين التسعة المثبتين في برنامج المتميزين، وهم: "فيصل الغامدي نادي التضامن، فيصل الزهراني نادي الشعلة، إلياس الصويغ نادي الرائد، نواف الثقفي نادي عكاظ، منيف العنزي نادي جبة، وليد العنزي نادي الصقور، أحمد السادة نادي الصفا، عبدالعزيز المنصور نادي أحد، أحمد الحربي نادي الفرع".وأضيف لهم 21 لاعباً فئة اللاعبين المتميزين الذين برزوا في جولات الدوري السعودي للبلياردو سيعملون عن بعد وأون لاين ومباشرة مع مدرب المنتخب، ويُستدعى من يبرز منهم للمنتخب الأول، هم: "خالد العلياني وعلي آل جبار نادي ضمك، ووليد البلخي ومحمد البلخي نادي الشباب، مصعب الخريجي وعبدالمجيد الشمري نادي قفار، وتركي ناشع نادي السروات، وفهد ربيع وأحمد القزلان نادي الهلال، وفؤاد الحمدان ومحمد الطوري نادي أحد، عبدالله هباش وعاصم آشي نادي وج، فهد القحطاني نادي الشعلة، مشعل الشمري نادي الزلفي، محمود الزهراني وسعود عمران نادي الاتحاد، محمد سفر ووسام الزهراني نادي جرش، عبدالعزيز العمودي نادي الاتفاق، عبدالواحد العواد نادي الفتح"، ليصبح عدد لاعبي برنامج المتميزين 30 لاعبًا يعملون طوال الموسم، ليدخل جميع لاعبي المملكة الموزعين في المناطق في معسكر مفتوح طوال الموسم، والهدف رفع المستوى العام للاعبين السعوديين.وأعلن مدرب المنتخب أسماء برنامج منتخب الناشئين، وضمت القوائم مجموعة المنتخب الرئيس من 8 لاعبين، هم: "نواف الشمردل ومشاري الشمردل وخالد الشمردل نادي الفتح، خالد الغامدي والوليد المضياني من القادسية، وفارس آل مدن ورضا آل مدن نادي مضر، عبدالرحمن الموسى نادي الشباب".وضمت المجموعة الثانية للمنتخب 13 لاعباً، هم: "سعود الحربي نادي الشباب، عبدالله الشهراني نادي ضمك، نواف الطاسان نادي النجمة، فيصل العامري نادي الزلفي، طارق السحيمي وخالد المغذبي نادي أحد، نواف العجمي وناصر المطيري ومحمد الغميز نادي الهلال، هاني عسيلان نادي الأهلي، عبداللطيف الدعيج وزياد القباني نادي الفرع، عبدالرحمن شراحيلي نادي الشعلة"، فيما ضمت مجموعة المتميزين 15 لاعباً، هم: "بسام إلياس القادسية, عمار الطوري أحد, طلال العنزي الشعلة, هود البناي مضر, سلمان قريش وحسن حنابي, باسل حميدة ومحمد مفتي, وسمي القحطاني الوحدة, عبدالملك القحطاني الشباب, محمد الشمري نادي الزلفي، ياسر الشهراني ضمك, عمر الأحيمر وإبراهيم العنزي وخالد الرديعان قفار, يوسف بخاري الاتفاق".من جهته، وجه رئيس الاتحاد بضم اللاعب فارس نبيل الشمردل والاهتمام به وضمّه لبرنامج نخبة لاعبي المملكة بصفته أصغر لاعب في الدوري السعودي للبلياردو بعمر 7 سنوات بعد أن ظهر بمستوى عالٍ وموهبة لفتت الأنظار، فيما وافق على عدد من القرارات المقدمة من رئيس لجنة المدربين ومدرب المنتخب السعودي للبلياردو، وهي: تكليف المدرب الوطني عبدالرحمن العمار مساعداً لمدرب المنتخب السعودي للبلياردو، وضم كلاً من المدربين الوطنيين: عوض القحطاني مدرب نادي جرش ومحمد الصادق مدرب نادي الصفا للجنة المدربين، وتوزيع لاعبي المنتخب بفئاته الثلاث على المدربين المكلفين في لجنة المدربين لمتابعة التمارين والبرامج وتقديم التقارير عن الأداء طوال الموسم؛ وذلك لتغطية برنامج المنتخب 2022، وتقديم جميع تمارين المنتخب عن بعد أون لاين لتكون متاحة لكل لاعب سعودي يرغب بممارستها، واستدعاء أي لاعب يقدم مستوىً عالياً ودرجات عالية لبرنامج المنتخب.// انتهى //20:20ت م0153