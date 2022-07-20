أبها 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واستستمر غداً ، منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل.وانطلقت النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، اليوم بمباراتين جمعت الأولى بين منتخبي السعودية وموريتانيا، والثانية بين منتخبي الإمارات والأردن.وفي انطلاقة مباريات المجموعة الثالثة، يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب لبنان على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، بينما يستهل منتخب ليبيا مشواره في نفس المجموعة بدءاً من الجولة الثانية.وفي المجموعة الرابعة يلتقي منتخب مصر مع منتخب عمان على ملعب نادي ضمك، بينما يغيب منتخب الصومال عن الجولة الأولى ويستهل مشواره في البطولة بداية من ثاني جولات دور المجموعات.يذكر أن النسخة الماضية أقيمت في مصر عام 2021، وتوج باللقب وقتها المنتخب السعودي بفوزه على منتخب الجزائر في المباراة النهائية.// انتهى //20:35ت م0154