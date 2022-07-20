‫الباحة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واساستقبلَ مهرجانُ العسل الدولي الرابع عشر المقام حالياً بمقر جمعية النحالين بمنطقة الباحة في محافظة بلجرشي، نحوَ 23 طناً من العسل بأنواعه المختلفة، يعرضها 70 عارضاً ومشاركاً بالمهرجان.وشهدَ المهرجانُ-منذ افتتاحه الجمعة الماضية-إقبالاً كبيراً من الزوار والمتسوقين الذي اطلعوا على المعروضات من أنواع العسل التي تشمل السدر والسمرة والطلح بنوعيها السائل والشمع، إلى جانب منتجات النحل الأخرى ‬.وتراوحت أسعار العسل من 300 ريالٍ لكيلو العسل السائل، و 400 ريال للشمع ، وسجَّلَ عسل السدر والسمرة الأكثر طلباً من بين المعروضات.وحول إقبال الزوار على الشراء، أوضحَ مانع بن سعيد الغامدي - أحد العارضين في المهرجان - بأنَّ هناك إقبالاً متميِّزًا من المتسوقين لشراء العسل،إذْ بلغَتْ مبيعاتُ العسل بنوعيه - الشمع والسائل - قرابة 90 ألف ريالٍ.// انتهى //20:43ت م0155