سياسي / البرلمانُ العربي يدينُ الاعتداءَ الإرهابي في العراق
الأربعاء 1443/12/21 هـ الموافق 2022/07/20 م واس
القاهرة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واس
أدانَ البرلمانُ العربي الاعتداءَ الإرهابي الذي استهدفَ عناصرَ من قوات الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين، مما أسفرَ عن وفاة وإصابة عدد من العراقيين.
وأكدَ البرلمانُ - في بيان له اليوم- تضامنه مع العراق في مُواجهة كل ما يُهدِّدُ أمنَه واستقرارَه ودعمَه لكل ما يتخذُه العراق من إجراءات لحماية أمنه واستقراره ودحر قوى التطرف والإرهاب، مجدِّداً رفضَه التَّامَ لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
// انتهى //
20:48ت م
0156