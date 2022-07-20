القاهرة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأدانَ البرلمانُ العربي الاعتداءَ الإرهابي الذي استهدفَ عناصرَ من قوات الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين، مما أسفرَ عن وفاة وإصابة عدد من العراقيين.وأكدَ البرلمانُ - في بيان له اليوم- تضامنه مع العراق في مُواجهة كل ما يُهدِّدُ أمنَه واستقرارَه ودعمَه لكل ما يتخذُه العراق من إجراءات لحماية أمنه واستقراره ودحر قوى التطرف والإرهاب، مجدِّداً رفضَه التَّامَ لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.// انتهى //20:48ت م0156