مقديشو 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واساعتقلَ الجيشُ الصومالي عناصرَ إرهابيةً خلال عملية عسكرية نَفَّذَها في منطقتي ليغو وياقبرويني، التابعتين لإقليم شبيلي السفلى.وأوضحَ قائدُ إحدى الوحدات بالجيش الصومالي، علي عبد الله هلع - وفق وكالة الأنباء الصومالية- أنَّ الهدفَ من العملية هو إخراج الإرهابيين من المناطق وضمان أمن السكان الذين يعيشون فيها.يذكرُ أنَّ القواتِ الحكوميةَ الصوماليةَ قد نَفَّذَتْ مؤخرًا عملياتٍ في العديد من مناطق محافظة شبيلي السفلى لمطاردة ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.// انتهى //21:52ت م0163