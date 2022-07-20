حقل 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسدَشَّنَ محافظُ حقل خالد بن بندر الخريصي-اليوم- مهرجان " صيف حقل " في نسخته الأولى، الذي يستمر 90 يوماً، وذلك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بالمحافظة.ويهدفُ المهرجانُ إلى خلق حراك أقتصادي وترفيهي إلى جانب تشجيع السياحة الداخلية، إضافةً إلى إسهامه في دعم الأسر المنتجة من خلال منحهم أجنحة مجانية، وتوظيف شباب المحافظة وإشراكهم في تنظيم المهرجان.ويتضمنُ المهرجانُ العديدَ من العروض والمسابقات والفعاليات الترفيهية كأنشطة السوق الشعبي، وفعاليات الفرق الشعبية، والفلكلور، وفعاليات خاصة بالأطفال، وفعاليات خاصة بالشباب كالفروسية، بالإضافة إلى عددٍ من المطاعم والمقاهي المميزة، وسيتاحُ الدخول لعموم أهالي محافظة حقل وزائريها والمقيمين فيها بالمجان.// انتهى //22:09ت م0164