أبها 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسقَلَّدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ذعار بن علي العتيبي، وقائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد علي بن محمد آل شيبان، رتبهما الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما.وتمنى سموُّه للعتيبي وآل شيبان التوفيق فيما يخدمُ تطلعاتِ القيادةَ، وطمأنينة المواطنين والمقيمين.// انتهى //22:20ت م0166