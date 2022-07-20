تونس 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسبدأتْ بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية-اليوم-أعمالُ المؤتمر العربي العاشر للمسؤولين عن الأمن السياحي بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية،فضلاً عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة العالمية للسياحة، والمنظمة العربية للسياحة،وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وأشارَ الأمينُ العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان في كلمته الافتتاحية إلى تداعيات جائحة (كوفيد-19) على الأمن السياحي في الدول العربية،داعيًا إلى ضرورة تأمين هذا القطاع الحيوي،ومشدِّدًا على أهمية التركيز على تقنيات التواصل الحديثة في دعم خِدْمَاتِ الأمن السياحي بما يُعزِّزُ الشعورَ بالطمانينة لدى السياح، ويسهمُ في الإقبال على المرافق السياحية العربية.من جانبه،أكدَ رئيسُ المؤتمر المُقَدَّمُ خليفة بن سيف المكتومي أهميةَ المجال السياحي في النشاط الاقتصادي،مشيرًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود الأمنية لتحسين مجال السياحة في الدول العربية.وناقشَ المؤتمرُ عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بينها إنشاء تطبيق على الهواتف الذكية لخِدْمَاتِ الأمن السياحي،واستثمارِ شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن السياحي، وتداعيات جائحة (كوفيد-19) على الأمن السياحي، مستعرضين تجاربَ عددٍ من الدول العربية في مجال الأمن السياحي.// انتهى //22:48ت م0168