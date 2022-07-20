حائل 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل عزاءهما لأسرة بن عون بوفاة فقيدهم خالد بن عبدالله بن نايف بن عون العتيبي رحمه الله .وعبرا سموهما خلال اتصال هاتفي - اليوم - بوالد الفقيد عن مواساتهما له وللأسرة وأقاربهم كافة, سائلين الله بأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.من جهته ، أعرب والد الفقيد عن شكره لسموهما على المواساة والوقفة غير المستغربة, سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهما ، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.// انتهى //22:48ت م0169