الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسعُقد - اليوم - الاجتماع التنسيقي الـ (11) لمسؤولي حرس الحدود في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، باستضافة أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بمحافظة جدة.ورأس وفد المملكة في الاجتماع مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، ومن الجانب الأردني مدير أمن الحدود في القيادة العامة للقوات المسلحة العميد الركن أحمد بن هاشم الخليفات.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات لتعزيز التعاون الأمني في مجال أمن الحدود، وتطوير الموارد البشرية والتدريب، وتبادل الخبرات بين الجانبين.// انتهى //22:52ت م0171