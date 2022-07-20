الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن تقديم دورات تدريبية مجانية متاحة للجميع على تصميم وتطوير وإصدار الألعاب الإلكترونية في منطقة GameDev المقدمة من Nine66 ضمن موسم الجيمرز – الحدث الأكبر عالمياً في الرياضات والألعاب الإلكترونية – الذي تحتضنه المملكة في المدة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر القادم.وتشمل منطقة GameDev برنامجًا يغطي أساسيات تطوير وتصميم الألعاب "Start Up Fundamentals" وورشة GameTech Start Up و #60DaysOfGame الذي يتحدى مهارات المطورين في إصدار لعبة قابلة للعب في 60 يومًا فقط. كما يتم تقديم دورات تدريبية متنوعة على غرار Java Programming Minecraft وGame Design & Mechanics with Fortnite Creative و Game Development with Roblox فضلًا عن برنامج Developers Zone II و Gameathone و ThinkTech Talk.وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد البشري أن الهدف من تدشين منطقة GameDev في موسم الجيمرز، يتمثل في تمكين المواهب وفتح المجال أمام الإمكانات التي تتمتع بها المملكة، مبيناً أن برامجها وفعالياتها غنية بالمعلومات والأنشطة التفاعلية، إذ سيحظى المهتمون بصناعة الألعاب بفرصة لتحسين وصقل معرفتهم ومهاراتهم، داعياً جميع الراغبين في الارتقاء بمهاراتهم في تطوير الألعاب الإلكترونية للتسجيل والمشاركة.وأوضح البشري أن الموسم سيقدم تحت شعار "بوابتك إلى العالم القادم" تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، من خلال العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية تصل إلى 15 مليون دولار، إلى جانب الفعاليات والأنشطة التعليمية والترفيهية والحفلات الموسيقية المقدمة للجميع.// انتهى //22:59ت م0172