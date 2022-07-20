الرياض 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسشارك معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس - عبر الاتصال المرئي - ، في مناقشة رسالة الدكتوراة للباحث موسى بن عبد الكريم الزهراني تحت عنوان "القواعد الفقهية في الدعوى الجزائية"، المقدمة إلى كلية العدالة الجنائية بقسم الشريعة والقانون في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وتكونت لجنة مناقشة الرسالة من معالي رئيس مجلس الشورى، والمتخصص في القانون العام الدكتور فالح بن سالم القحطاني ، وأشرف على الرسالة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.وعقب المناقشة أوصت اللجنة بمنح الباحث موسى الزهراني درجة الدكتوراة.// انتهى //00:18ت م0001