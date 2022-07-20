أبها 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخبي الأردن والإمارات، ضمن منافسات النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، في مدينة الدمام ومحافظة خميس مشيط.والتقى المنتخبان على ملعب نادي ضمك، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، وتقدم لاعب منتخب الأردن أمين الشناينة في الدقيقة 45+1 من ركلة حرة مباشرة، بينما تعادل منتخب الإمارات بهدف اللاعب هزاع الجنيبي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4.وبهذه النتيجة يحصد منتخبا الإمارات والأردن نقطة لكل منهما، ويتقاسمان صدارة ترتيب المجموعة الثانية، يليهما منتخب اليمن الذي يستهل مشواره في البطولة بدءاً من الجولة الثانية.// انتهى //00:41ت م0002