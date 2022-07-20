جدة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كولومبيا.وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //01:55ت م0003