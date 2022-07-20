جدة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كولومبيا.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //01:56ت م0004