رياضي / الوداد يتأهل إلى نهائي كأس العرش المغربي بعد فوزه على الفتح الرباطى
الخميس 1443/12/22 هـ الموافق 2022/07/21 م واس
الرباط 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واس
تأهل فريق نادى الوداد لنهائي بطولة كأس العرش المغربي لكرة القدم بعد فوزه على فريق الفتح الرباطي في المباراة التي جرت بينهما الليلة الماضية على ملعب فاس الكبير في نصف النهائي بركلات الترجيح 5/4 وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
ويقابل فريق الوداد نظيره نهضة بركان الذي تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه بركلات الترجيح أيضا على يوسفية برشيد .
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