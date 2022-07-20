رياضي / الوداد يتأهل إلى نهائي كأس العرش المغربي بعد فوزه على الفتح الرباطى

الخميس 1443/12/22 هـ الموافق 2022/07/21 م واس
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الرباط 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واس
تأهل فريق نادى ‏الوداد لنهائي بطولة كأس العرش المغربي لكرة القدم بعد فوزه على فريق الفتح الرباطي في المباراة التي جرت بينهما الليلة الماضية على ملعب فاس الكبير في نصف النهائي بركلات الترجيح 5/4 وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
ويقابل فريق الوداد نظيره نهضة بركان الذي تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه بركلات الترجيح أيضا على يوسفية برشيد .
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02:11ت م
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