الرباط 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واستأهل فريق نادى ‏الوداد لنهائي بطولة كأس العرش المغربي لكرة القدم بعد فوزه على فريق الفتح الرباطي في المباراة التي جرت بينهما الليلة الماضية على ملعب فاس الكبير في نصف النهائي بركلات الترجيح 5/4 وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.ويقابل فريق الوداد نظيره نهضة بركان الذي تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه بركلات الترجيح أيضا على يوسفية برشيد .// انتهى //02:11ت م0005