المدنية المنورة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واستعد المرافق الخدمية في ساحات المسجد النبوي من أضخم منشآت البنى التحتية في العالم بتفاصيلها التي تحكي صور العناية به، وهندسة طرق الوصول إليه.حيث صممت المرافق بشكل هندسي مميز وببناء يناسب المسجد النبوي بطابقين تحت الأرض، وبمساحة إجمالية تقدر بقرابة (199.000) متر تحت ساحات المسجد النبوي حيث تم توزيع ( 19) مرفق موصل لدورات المياه ومواقف السيارات 5 منها خاصة بالنساء مجهزة بأكثر من ( 112 ) سلما كهربائيا و ( 12 ) مصعدا في المرافق الشرقية والجنوبية للصعود للساحات، وتضم المرافق ( 2782 ) دورة مياه و ( 7500 ) من صنابير الوضوء .كما تضم المرافق 24 مخرجا إلى مواقف السيارات 8 منها مخصصة للمشتركين و16 للدفع الفوري وتتسع كل وحدة لأكثر من 184 سيارة، يوجد بها 48 جهازا للدفع الذاتي، تم تخصيص وحدة خاصة منها لمواقف ذوي الإعاقة، كما تتواجد مواقف السيارات في الأربعة اتجاهات وتحيط بساحات المسجد النبوي ب 5 مداخل ومخارج ( الغربية - والجنوبية - والشمالية - والشرقية) .وتم تجهيز المواقف بأنظمة أمنية متطورة للمراقبة والحفاظ على الممتلكات من خلال (679) كاميرا حديثة إضافةً إلى وجود الحراسات الأمنية، كما يتم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة بأكثر من (800) طفاية حريق و( 190 ) خرطوم إطفاء و (22915) ساترا إطفائيا مضادا للحريق.وتعمل وكالة شؤون المسجد النبوي في تقديم خدمات متكاملة من تطهير وتعقيم وغسيل دورات المياه في المرافق 6 مرات يوميا باستخدام 6000 لتر من المعقمات ومواد التنظيف الغسيل وزيادة اللترات المستخدمة أوقات الازدحام ليصل إلى 8000 لتر ، كما يتم استخدام 15 مكينة لجلي الأرصفة في مواقف السيارات و 6 معدات لتنظيف المواقف.// انتهى //07:31ت م0014