المدينة المنورة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسدشّن المستشار وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية برئاسة المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي اليوم مبادرة "حياكم"، التي أطلقتها رئاسة شؤون المسجد النبوي ممثلةً في إدارة أبواب المسجد النبوي.وتعمل المبادرة على الترحيب بالزوار والمصلين بمداخل المسجد النبوي، وتقديم الهدايا لهم وتطييبهم، كما سيُوزع التمر وماء زمزم ضمن هذه المبادرة، وتقديم شرح مفصل عن أبواب المسجد النبوي الشريف.// انتهى //07:41ت م0015